Четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде обзавелись новыми перевозчиками Общество

В Нижнем Новгороде выбраны перевозчики для четырёх городских автобусных маршрутов. Как сообщили в ГКУ НО "ЦРТС", по итогам открытых конкурсов Центр развития транспортных систем заключил государственные контракты на обслуживание маршрутов А-29, А-78, А-82 и А-91.

Маршруты А-82 и А-91 будет обслуживать компания ООО "Конка", маршрут А-78 — ООО "Транс НН", а маршрут А-29 — ООО "Рейс НН".

Согласно условиям контрактов, с 26 мая на линии должны выйти автобусы среднего класса, не старше 7 лет, с вместимостью не менее 55 пассажиров. Все транспортные средства должны быть оборудованы накопительными площадками с низким уровнем пола — это обеспечит комфортную посадку и доступность для маломобильных пассажиров.

Добавим, что обновление маршрутной сети проводится в рамках реформирования системы общественного транспорта в Нижнем Новгороде.