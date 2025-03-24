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Общество

Какие автобусные маршруты изменятся из-за перекрытия улицы Малой Покровской

24 марта 2025 13:50  [150] Общество
Какие автобусные маршруты изменятся из-за перекрытия улицы Малой Покровской

Некоторые автобусные маршруты изменятся из-за перекрытия проезда по Малой Покровской улице Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ЦРТС.

Напомним, с 1 апреля вводятся поэтапные ограничения движения на участках от Большой Покровской до улицы Ильинской.

В этот период автобусы А-18, А-22, А-26, А-41, А-43, А-94, А-36, а также Т-57 (до 24 мая) и А-78 (с 25 мая) в направлении Московского вокзала будут ездить по улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, автобусы А-5 и А-42 в направлении улицы Добролюбова — по улице Горького.

Кроме того, на площади Горького будет открыта временная остановка в районе дома №4/2. Она будет использоваться транспортом при движении в сторону улицы Ильинской. В направлении площади Лядова автобусы будут останавливаться как и прежде на действующей остановке в районе дома №4.

До 11 апреля маршрут А-45 в направлении улицы Добролюбова будет курсировать по улице Ильинской без заезда на площадь Горького. Для него введут остановки "Улица Горького" и "Улица Маслякова" на улице Ильинской. В обратном направлении — без изменений.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-9 предложили сократить в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Дороги Общественный транспорт ЦРТС
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