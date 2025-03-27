Главой Нижегородской гильдии риэлторов стала Елена Макарова

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В Нижнем Новгороде избрали нового президента Некоммерческого партнёрства "Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов" (НП НГСР).
Как сообщает телеграм-канал организации, по итогам голосования, состоявшегося 3 апреля на внеочередном общем собрании членов организации, пост главы гильдии заняла Елена Макарова.
В рамках собрания также были определены состав Совета НП НГСР, председатели и участники профильных комитетов.
Выборы нового руководителя прошли после того, как предыдущий президент гильдии Сергей Левшин покинул свой пост по собственному желанию. Его заявление об уходе было принято 4 марта, после чего стартовала процедура выборов.
НП НГСР представляет интересы Российской гильдии риэлторов на территории Нижегородской области. Организация была основана в июне 1995 года, а в сентябре 2011 года получила статус саморегулируемой организации.
Ранее сообщалось, что Елена Амосова стала исполнять обязанности министра кадровой политики Нижегородской области.
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