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Политика

Андрей Чертков возглавил правительство ДНР в статусе врио

27 марта 2025 10:43  [134] Политика
Андрей Чертков возглавил правительство ДНР в статусе врио

Исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой Народной Республики назначен нижегородец Андрей Чертков.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Чертков зарекомендовал себя как опытный управленец и профессионал, который открыт для жителей и требователен к подчиненным. По его словам, новый врио продолжит работу по восстановлению Донбасса.

Ранее пост председателя правительства республики занимал Евгений Солнцев, который с 26 марта по решению президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Напомним, что с мая 2023 года Андрей Чертков занимал должность первого заместителя председателя правительства ДНР. До этого он работал в Нижегородской области, где в разное время был заместителем главы администрации Нижнего Новгорода и руководителем Кстовского района.

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Теги:
Андрей Чертков ДНР Назначения
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