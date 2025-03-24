Андрей Чертков возглавил правительство ДНР в статусе врио Политика

Исполняющим обязанности председателя правительства Донецкой Народной Республики назначен нижегородец Андрей Чертков.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Чертков зарекомендовал себя как опытный управленец и профессионал, который открыт для жителей и требователен к подчиненным. По его словам, новый врио продолжит работу по восстановлению Донбасса.

Ранее пост председателя правительства республики занимал Евгений Солнцев, который с 26 марта по решению президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Напомним, что с мая 2023 года Андрей Чертков занимал должность первого заместителя председателя правительства ДНР. До этого он работал в Нижегородской области, где в разное время был заместителем главы администрации Нижнего Новгорода и руководителем Кстовского района.