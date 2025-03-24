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Политика

Глава нижегородского минграда обзавелась новым замом в лице Михаила Генина

26 марта 2025 18:00  [112] Политика

Фото: Ксения Денисова

Михаил Генин назначен замминистра градостроительного развития Нижегородской области. Об этом сообщает "Коммерстантъ-Приволжье". 

Отмечается, что это новая должность в структуре регионального минграда. Ранее у главы ведомства Дарьи Шунаевой было только два заместителя. 

Генин до своего назначения в министерство возглавлял госучреждение "Институт развития агломерации Нижегородской области". Оно занимается, в частности, подготовкой мастер-планов для проектов комплексного развития территорий (КРТ) и реновации. 

По имеющейся информации, новый зам продолжит курировать проекты КРТ и деятельность госучреждения, которым руководил. 

Отметим, что Дарью Шунаеву назначили министром градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в середине марта. 

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Теги:
Минград Назначения Правительство Нижегородской области
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