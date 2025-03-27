Нижегородская область запустила онлайн-сервис для переезда ИТ-специалистов

В Нижегородской области начал работу новый онлайн-сервис, созданный для помощи ИТ-специалистам, планирующим переезд в регион. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Проект под названием "Живи и работай в Нижнем!" предлагает индивидуальный подход: пользователю достаточно ответить на несколько вопросов, чтобы получить персональный план переезда.
На портале размещена актуальная информация о вакансиях и ключевых предприятиях региона. Кроме того, доступен консьерж-сервис, который помогает решать организационные вопросы, связанные с переездом, делая процесс максимально комфортным и менее стрессовым.
Глеб Никитин также отметил, что регион последовательно развивает инфраструктуру для привлечения ИТ-специалистов со всей страны. По его словам, благодаря уже реализуемым инициативам, таким как поддержка отрасли, развитие ИТ-образования на базе "Школы 21" и создание ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", Нижегородская область занимает лидирующие позиции в рейтингах поддержки цифровой отрасли.
Глава региона подчеркнул, что новый проект станет логичным продолжением этой стратегии и важным шагом к укреплению статуса Нижегородской области как одного из ведущих ИТ-центров страны.
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