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Происшествия

30 человек эвакуировали из-за пожара в нижегородской школе

05 апреля 2025 13:10  [50] Происшествия
30 человек эвакуировали из-за пожара в нижегородской школе

Фото: пресс-служба МЧС России

Возгорание произошло в школе №137 в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

По предварительным данным, утром 5 апреля задымление случилось в электрощитовой на третьем этаже школы.

Благодаря своевременно сработавшей пожарной сигнализации специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорание площадью 1 квадратный метр.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек, среди них 23 ребенка.

Ранее сообщалось, сухая трава горела вечером 4 апреля около ЖК "Окский берег" и деревни Кусаковка.

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Теги:
МЧС Пожар Школы
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