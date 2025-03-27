30 человек эвакуировали из-за пожара в нижегородской школе Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России

Возгорание произошло в школе №137 в Автозаводском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

По предварительным данным, утром 5 апреля задымление случилось в электрощитовой на третьем этаже школы.

Благодаря своевременно сработавшей пожарной сигнализации специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорание площадью 1 квадратный метр.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек, среди них 23 ребенка.

Ранее сообщалось, сухая трава горела вечером 4 апреля около ЖК "Окский берег" и деревни Кусаковка.