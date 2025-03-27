Кошку не могут спасти из ливневки около Нижегородской ярмарки Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС России

Нижегородцы пожаловались, что уже около 3 дней из ливневки около зеркального павильона ярмарки раздается жалобное мяуканье. Видео опубликовал телеграм-канал Ni Mash.

Неравнодушные люди уже обращались в МЧС, Водоканал и администрацию, но никто так и не помог. Самостоятельно помочь кошке у жителей не получилось.

После публикации информации в соцсетях на место выехали сотрудники Управления ГОЧС Нижнего Новгорода. Однако кошку им обнаружить не удалось.

Ранее сообщалось, спасатели МЧС достали бездомного пса из заброшенного колодца в Володарске.