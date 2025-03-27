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Происшествия

Кошку не могут спасти из ливневки около Нижегородской ярмарки

05 апреля 2025 16:05  [37] Происшествия
Кошку не могут спасти из ливневки около Нижегородской ярмарки

Фото: пресс-служба МЧС России

Нижегородцы пожаловались, что уже около 3 дней из ливневки около зеркального павильона ярмарки раздается жалобное мяуканье. Видео опубликовал телеграм-канал Ni Mash.

Неравнодушные люди уже обращались в МЧС, Водоканал и администрацию, но никто так и не помог. Самостоятельно помочь кошке у жителей не получилось. 

После публикации информации в соцсетях на место выехали сотрудники Управления ГОЧС Нижнего Новгорода. Однако кошку им обнаружить не удалось. 

Ранее сообщалось, спасатели МЧС достали бездомного пса из заброшенного колодца в Володарске.

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Теги:
Животные Нижегородская ярмарка спасение
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