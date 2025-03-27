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Экономика

Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге регионов по платежной дисциплине

07 апреля 2025 09:15  [26] Экономика

Нижегородская область заняла 13-е место в рейтинге регионов России по доле просроченной задолженности населения, сообщает РИА Новости.

Согласно представленным данным, доля просрочки на 1 марта в регионе составила 3,31%, за год показатель вырос на 0,35%. В абсолютном выражении население должно банкам по 351 тысяче рублей на каждого экономически активного нижегородца.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) наблюдаются значительные различия в уровне просроченной задолженности населения по регионам. Наименьшая доля просроченной задолженности зафиксирована в Чувашии (3,03%), Татарстане (3,05%) и Удмуртии (3,18%), что говорит о более высокой платёжной дисциплине населения в этих субъектах. Башкортостан (Башкирия) занимает 10-е место из 14 в ПФО, что указывает на менее благоприятную ситуацию по сравнению с лидерами округа. Самарская область оказалась аутсайдером с наибольшей долей просроченной задолженности — 5,26%, занимая при этом 73-е место в общероссийском рейтинге.

Лидерами рейтинга стали Севастополь (доля просрочки 1,75%), Крым (2,28%) и Санкт-Петербург (2,79%)

В целом по стране за последний год доля просроченной задолженности выросла на 0,57 процентного пункта и составила 3,98%. Это может быть связано с общим ухудшением экономической ситуации, ростом процентных ставок, инфляцией или снижением доходов населения.

Общий объём задолженности граждан перед банками достиг 34,6 трлн рублей, что эквивалентно примерно 456 тыс. рублей на каждого экономически активного жителя России.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 35 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплаты в малых городах.

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Теги:
Долги Кредиты Рейтинг
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