Нижегородская область заняла 37 место по строительству жилья в 2024 году

Фото:
Нижегородская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по вводу жилья в пересчете на одного жителя за 2024 год. Об этом сообщают РИА Новости в своем исследовании.
За 2024 год в регионе было построено более 2 млн кв. метров жилья. Это на 8,1% больше, чем показатели 2023 года.
В эксплуатацию ввели 0,66 квадратных метра жилых помещений на одного жителя Нижегородской области.
Всего в России объем жилья снизился на 2,4%. А объем введенного жилья Нижегородской области составил 1,9% от общероссийского объема.
Лидерами рейтинга стали Ленинградская область, Чеченская республика и Тюменская область.
Ранее сообщалось, семейная ипотека на вторичное жилье стала доступна для жителей 22 городов в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+