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Экономика

Нижегородская область заняла 37 место по строительству жилья в 2024 году

24 марта 2025 14:31  [110] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по вводу жилья в пересчете на одного жителя за 2024 год. Об этом сообщают РИА Новости в своем исследовании.

За 2024 год в регионе было построено более 2 млн кв. метров жилья. Это на 8,1% больше, чем показатели 2023 года.

В эксплуатацию ввели 0,66 квадратных метра жилых помещений на одного жителя Нижегородской области.

Всего в России объем жилья снизился на 2,4%. А объем введенного жилья Нижегородской области составил 1,9% от общероссийского объема.

Лидерами рейтинга стали Ленинградская область, Чеченская республика и Тюменская область.

Ранее сообщалось, семейная ипотека на вторичное жилье стала доступна для жителей 22 городов в Нижегородской области.

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Теги:
Жилье Строительство
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