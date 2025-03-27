Нижегородцев ожидает длительная магнитная буря Общество

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Нижегородцев ожидает длительная магнитная буря. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитное поле умеренно штормит уже четвертые сутки. Первые возмущения появились в среду 2 апреля.

Ученые ожидают в апреле продолжительные возмущения в магнитосфере Земли. На 6 и 7 апреля прогнозируются слабые возмущения.

Более выраженные магнитные бури могут наблюдаться в период с 8 по 10 апреля. Тогда она будет достигать 6 баллов.

Повышенная геомагнитная активность, по предварительным оценкам, может сохраняться и с 11 по 14 апреля.

В то же время в Лаборатории отмечают, что речи о сильных событиях пока нет.

"Если вернуться к аналогии с земными циклонами, то будет моросить, но ливней пока не ожидается – по крайней мере до момента, пока снова не проснётся Солнце", - подытожили там.

Ранее сообщалось, что в апреле нижегородцев ожидает череда мощных магнитных бурь, особенно в первой половине месяца.