Нижегородцы наблюдали частичное солнечное затмение 29 марта Общество

В социальных сетях нижегородцы поделились кадрами необычного явления, которое произошло в дневное время 29 марта. Речь идет о частичном солнечном затмении, которое можно было наблюдать, в то числе, и на территории Нижегородской области.

В период с 14:40 до 15:10 в астрономический телескоп, установленный в нижегородском планетарии, можно было увидеть, как часть солнца затмевается луной и фактически превращается в серп.

По данным специалистов, лучше всего солнечное затмение 29 марта было видно в северных регионах России: Санкт-Петербурге и Мурманске.

Ранее сообщалось, что на территории Нижегородской области в ночное время можно было наблюдать настоящее северное сияние. Также в Нижегородской области в феврале был виден парад планет.