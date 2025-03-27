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Общество

Трассу М-7 в Володарском районе перекроют 17 и 18 апреля

07 апреля 2025 10:50  [65] Общество
Трассу М-7 в Володарском районе перекроют 17 и 18 апреля

Фото: Александр Воложанин

Трассу М-7 в Володарском районе Нижегородской области перекроют 17 и 18 апреля, сообщает ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород".

На федеральной трассе продолжается возведение надземного пешеходного перехода. Объект монтируют на 346-м километре дороги рядом с поворотом на поселок Фролищи.

Переход заменит существующий наземный участок, который признан потенциально опасным. Новая конструкция обеспечит безопасное пересечение автомагистрали для пешеходов и не будет мешать движению транспорта.

Для монтажа пролетного элемента и габаритных ворот движение на трассе временно ограничат. В ночь с 17 на 18 апреля планируется полная остановка транспорта на срок не более одного часа.

Так, движение будет остановлено 17 апреля с 23:00 до 0:00 — на км 345+771 и км 346+192, а затем 18 апреля с 2:00 до 3:00 — на км 345+619.

Ранее сообщалось, более 620 километров трасс отремонтируют в Нижегородской области в 2025 году.

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Теги:
Володарский район Ремонтные работы Строительство
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