Нижегородцев предупредили о лихорадке, которую переносят комары Общество

На французском острове Реюньон зафиксирована вспышка опасной вирусной лихорадки Чикунгунья. О малоизвестном заболевании рассказал главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём Telegram-канале.

Как отметил специалист, Чикунгунья не представляет угрозы для Нижегородской области, поскольку местные виды комаров не являются переносчиками этого вируса. Тем не менее в Роспотребнадзоре подчеркнули, что нельзя полностью исключать возможность миграции заражённых насекомых с южных территорий на север, особенно в условиях изменения климата и глобализации.

В связи с этим нижегородцам рекомендуется соблюдать меры профилактики, особенно во время поездок в южные регионы и зарубежные страны, где распространены тропические заболевания. В первую очередь речь идёт о применении репеллентов, установке москитных сеток и избегании мест скопления комаров.

Симптомы Чикунгуньи: резкая лихорадка (температура до 40 °C), сильные боли в суставах, слабость и кожная сыпь. Само название болезни на одном из местных языков означает "стать искривлённым", что отражает характер болей, из-за которых больные порой не могут нормально двигаться.

Роспотребнадзор ведёт мониторинг популяции комаров и готов оперативно реагировать в случае появления потенциальной угрозы распространения вируса на территории России.

Ранее сообщалось, что эпидемиолог Онищенко призвал не делать скорых выводов о новом малоизученном вирусе.