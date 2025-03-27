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Общество

Первый случай клещевого боррелиоза зарегистрировали в Нижегородской области

28 марта 2025 17:40  [113] Общество

Фото: Александр Воложанин

У одного из нижегородцев лабораторно подтвержден клещевой боррелиоз, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным на 27 марта 2025 года, медики зарегистрировали 10 обращений по поводу присасываний клещей, в том числе у 7 детей.

Из 17 снятых и лабораторно обследованных паразитов один, как выяснилось, был переносчиком боррелиоза.

В надзорном ведомстве также добавили, что в настоящее время активность клещей наблюдается за городом: в лесах, селах и деревнях и на дачных участках. Случаи нападения паразитов зафиксированы в Бору, Дзержинске, Выксе, а также в Кстовском, Павловском, Сосновском и Вознесенском округах.

Напомним, защититься от заболеваний, которые переносят клещи, можно посредством вакцинации.

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Теги:
Инфекция Клещи Роспотребнадзор
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