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Общество

Холодная неделя с дождями и снегом ждет нижегородцев

07 апреля 2025 11:24  [123] Общество
Холодная неделя с дождями и снегом ожидает нижегородцев

Фото: Кира Мишина

Холодная неделя с дождями и снегом ждет нижегородцев. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 7 апреля, прогнозируется дождь со снегом. Днем и ночью будет около 0 градусов. 

Вторник, 9 апреля, будет дождливым. Днем столбик термометра поднимется до +1, а ночью опустится до - 1. Во второй половине дня и ночью ожидается усиление ветра до 6,5 - 7,4 метра в секунду. 

В среду, 9 апреля, в Нижнем Новгороде будет снег. Днем температура будет около 0 градусов, ветер усилится до 9,1 метра в секунду. К ночи похолодает до -3 градусов, ветер утихнет до 4,8 метра. 

В четверг, 10 апреля, обойдется без осадков. Будет пасмурно, но немного потеплеет. Днем воздух прогреется до +2, ночью будет -1. 

В пятницу, 11 апреля, сохранится пасмурная погода. Вместе с тем синоптики прогнозируют, что к вечеру будет облачно с прояснениями. Днем столбик термометра поднимется до +5, ночью - до +1. 

На выходных также будет пасмурно и прохладно. В субботу,12 апреля, воздух прогреется до +2 градусов днем, а к ночи похолодает до -2 градусов. В воскресенье, 13 апреля, будет теплее, хотя днем ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +5 градусов. Ночью будет 0... +1. 

Ранее сообщалось, что сильного потепления до конца месяца не ожидается.

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