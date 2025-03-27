ФК "Пари НН" будет поддерживать многодетные семьи Спорт

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" запускает социальный проект, направленный на поддержку многодетных семей. Об этом сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

По его словам, на прошлой неделе состоялись переговоры с региональным министерством социальной политики, в ходе которых была достигнута договорённость о сотрудничестве. В рамках инициативы многодетные семьи получат возможность бесплатно или на льготных условиях посещать домашние матчи "Пари НН", а также будут вовлечены в различные активности и события, связанные с жизнью клуба.

"В плане — многодетные семьи будут иметь возможность посещать матчи "Пари НН" и быть вовлечёнными в жизнь клуба", — подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

В комментариях к посту нижегородцы приветствовали и поддержали это решение ФК "Пари НН".

Ранее сообщалось, что слухи об увольнении главного тренера ФК "Пари НН" были опровергнуты руководством клуба.