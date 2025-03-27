Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
07 апреля 2025 12:00  [74] ФК "Пари НН" будет поддерживать многодетные семьи
07 апреля 2025 10:13  [141] 18 площадок по мини-футболу установят в Нижнем Новгороде
06 апреля 2025 15:32  [489] МХК "Чайка" вышел вперёд в серии против челябинцев в четвертьфинале плей-офф
06 апреля 2025 10:48  [390] ПКМФ "Торпедо" вылетел из борьбы за Кубок России
05 апреля 2025 19:15  [893] ХК "Торпедо-Горький" вышел в четвертьфинал Кубка Петрова
05 апреля 2025 15:30  [1046] Глеб Никитин поблагодарил Игоря Ларионова за работу в "Торпедо"
04 апреля 2025 23:50  [1719] ХК "Торпедо" расторг контракт с Игорем Ларионовым
04 апреля 2025 14:15  [897] Харламов высказался о будущем Ларионова в "Торпедо"
03 апреля 2025 15:42  [583] Сезон 2025/2026 для нижегородского "Торпедо" может начаться с новоселья
03 апреля 2025 13:41  [984] "Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
Спорт

ФК "Пари НН" будет поддерживать многодетные семьи

07 апреля 2025 12:00  [74] Спорт

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" запускает социальный проект, направленный на поддержку многодетных семей. Об этом сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

По его словам, на прошлой неделе состоялись переговоры с региональным министерством социальной политики, в ходе которых была достигнута договорённость о сотрудничестве. В рамках инициативы многодетные семьи получат возможность бесплатно или на льготных условиях посещать домашние матчи "Пари НН", а также будут вовлечены в различные активности и события, связанные с жизнью клуба.

"В плане — многодетные семьи будут иметь возможность посещать матчи "Пари НН" и быть вовлечёнными в жизнь клуба", — подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

В комментариях к посту нижегородцы приветствовали и поддержали это решение ФК "Пари НН".

Ранее сообщалось, что слухи об увольнении главного тренера ФК "Пари НН" были опровергнуты руководством клуба.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
07 апреля 2025 10:13  [141] 18 площадок по мини-футболу установят в Нижнем Новгороде
06 апреля 2025 10:48  [390] ПКМФ "Торпедо" вылетел из борьбы за Кубок России
09 марта 2025 09:52  [732] Три пары сыграли свадьбы на стадионе перед матчем "Пари НН" – "Краснодар"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph