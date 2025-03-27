18 площадок по мини-футболу установят в Нижнем Новгороде Спорт

В 2025 году в Нижнем Новгороде установят 18 новых площадок для мини-футбола. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на городской департамент физической культуры и спорта города.

Три площадки появятся на территориях муниципальных спортивных школ дополнительного образования. Их планируется разместить на базах МБОУ ДО "КСШ № 1", МБОУ ДО СШ "Олимп" и МБОУ ДО СШ ДС "Северная звезда".

Оставшиеся 15 объектов будут обустроены на обновленных открытых спортивных площадках в различных районах города. Работы по модернизации этих территорий возьмет на себя муниципальное автономное учреждение "МЦ спортивных объектов и ГТО".

По данным департамента, в настоящее время футболом в муниципальных спортшколах Нижнего Новгорода занимаются 2106 человек. В 2024 году их было 1880, что свидетельствует о растущем интересе к этому виду спорта среди молодежи.

Ранее сообщалось, команда "Торпедо" проиграла в четвертьфинале и завершила свое участие в Кубке России по мини-футболу.