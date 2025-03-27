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Общество

Нижегородские медики внедряют экспресс-диагностику генетических рисков у плода

07 апреля 2025 11:03  [3] Общество
Нижегородские врачи повысили точность и скорость диагностики у беременных

Фото: Клинический диагностический центр

В Нижегородском областном клиническом диагностическом центре внедрили современный способ ранней пренатальной диагностики – метод OSCAR. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Он позволяет выявлять хромосомные аномалии у плода, включая синдромы Дауна, Патау и Эдвардса.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, ранее на проведение такого анализа уходило от 10 до 14 дней. Это было связано с необходимостью доставки образцов крови в генетическую лаборатории Клинического диагностического центра. Теперь беременные пациентки могут пройти обследование и получить консультацию врача-генетика всего за 1,5-3 часа.

На приобретение нового оборудования, необходимого для проведения исследований по методу OSCAR, из бюджета региона направили более 6,5 млн рублей. Закупка высокотехнологичного анализатора стала частью работы по реализации федерального проекта "Охрана материнства и детства", который входит в нацпроект "Семья".

По словам главного врача диагностического центра Ольги Гудушиной, биоматериалы для анализа поступают из всех округов области. Забор крови проводят в женских консультациях во время первого скрининга – на сроке 11-13 недель беременности. В этот же период пациентки проходят обязательное ультразвуковое исследование.

Она добавила, если во время УЗИ врач замечает возможные признаки отклонений в развитии плода, женщине сразу рекомендуют обратиться к генетикам центра. 

"Ждать результатов анализов крови несколько дней, находясь в тревоге, больше не придется. Пациенткам будет сразу же назначена консультация в нашем учреждении, где на месте произведут забор и исследование крови. Заключение будет готово в день обращения", - сказала Ольга Гудушкина. 

Заведующая отделением медико-генетического консультирования Ольга Лунева отметила, что новый анализатор также позволяет оценивать риски осложнений у будущей матери. В том числе речь идет о преэклампсии — тяжелом синдроме, который может привести к полиорганной недостаточности на поздних сроках беременности. Также возможно на раннем этапе выявить угрозу преждевременных родов и плацентарной недостаточности, которая может замедлить развитие плода.

Лунева подчеркнула, что выявленные в первом триместре отклонения позволяют врачам своевременно скорректировать тактику ведения беременности. Это, по её словам, значительно снижает риски для здоровья как будущей мамы, так и ребенка.

Медики напоминают, что к беременности стоит готовиться заранее. Будущим родителям — и женщинам, и мужчинам — рекомендуется за три месяца до зачатия пройти профилактические осмотры, отказаться от вредных привычек, наладить питание и вести активный образ жизни.

Напомним, национальный проект "Семья", в рамках которого реализуется программа по охране материнства и детства, начал действовать в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он объединил направления прежних нацпроектов "Демография" и "Культура" и включает семь федеральных проектов: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства" и "Многодетная семья".

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Теги:
Беременность Здоровье Нацпроект
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