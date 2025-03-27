В России могут ужесточить контроль за продажей противозачаточных средств Общество

Контроль за оборотом противозачаточных средств в России может быть усилен. Инициативу обсудили накануне в Совете Федерации.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов отметил, что в стране существует необходимость более строгого контроля за продажей оральных контрацептивов. По его словам, на данный момент люди могут свободно приобретать эти препараты без рецептов и назначений врачей, что, по мнению экспертов, может негативно сказаться на их репродуктивном здоровье.

Кроме того, в рамках обсуждаемой инициативы предлагается ввести новый показатель эффективности для губернаторов — охват населения репродуктивной диспансеризацией.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще болеть инфекциями, передающимися половым путем.

Напомним также, что жители региона потратили более 6,6 млрд рублей на лекарства с начала года.