В России могут ужесточить контроль за продажей противозачаточных средств

Контроль за оборотом противозачаточных средств в России может быть усилен. Инициативу обсудили накануне в Совете Федерации.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов отметил, что в стране существует необходимость более строгого контроля за продажей оральных контрацептивов. По его словам, на данный момент люди могут свободно приобретать эти препараты без рецептов и назначений врачей, что, по мнению экспертов, может негативно сказаться на их репродуктивном здоровье.
Кроме того, в рамках обсуждаемой инициативы предлагается ввести новый показатель эффективности для губернаторов — охват населения репродуктивной диспансеризацией.
Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще болеть инфекциями, передающимися половым путем.
Напомним также, что жители региона потратили более 6,6 млрд рублей на лекарства с начала года.
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