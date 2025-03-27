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Общество

В России могут ужесточить контроль за продажей противозачаточных средств

29 марта 2025 14:08  [113] Общество
В России могут ужесточить контроль за продажей противозачаточных средств

Контроль за оборотом противозачаточных средств в России может быть усилен. Инициативу обсудили накануне в Совете Федерации.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов отметил, что в стране существует необходимость более строгого контроля за продажей оральных контрацептивов. По его словам, на данный момент люди могут свободно приобретать эти препараты без рецептов и назначений врачей, что, по мнению экспертов, может негативно сказаться на их репродуктивном здоровье.

Кроме того, в рамках обсуждаемой инициативы предлагается ввести новый показатель эффективности для губернаторов — охват населения репродуктивной диспансеризацией.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали чаще болеть инфекциями, передающимися половым путем. 

Напомним также, что жители региона потратили более 6,6 млрд рублей на лекарства с начала года. 

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Теги:
Здоровье лекарства
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