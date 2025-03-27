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Экономика

ФАС мониторит цены на яйца в Нижнем Новгороде перед Пасхой

07 апреля 2025 11:45  [103] Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о проведении постоянного мониторинга цен на продовольственные товары, включая куриные яйца.

Как отмечает ведомство, в течение года стоимость таких продуктов может меняться под влиянием различных факторов, в том числе сезонных. Одним из таких факторов является традиционное повышение спроса на определённые категории товаров в преддверии православной Пасхи.

В связи с этим ФАС обратила внимание нижегородских участников рынка на недопустимость необоснованного роста цен на куриные яйца, а также на другие продукты, пользующиеся повышенным спросом в пасхальный период — такие как кондитерские изделия, сливочное масло и другие товары первой необходимости.

Антимонопольная служба напомнила о необходимости строго соблюдать требования законодательства в сфере конкуренции. Ведомство предупредило, что при выявлении признаков недобросовестного ценообразования или сговора между участниками рынка будут приняты соответствующие меры реагирования.

Кроме того, ФАС рекомендовала торговым сетям оперативно отражать снижение отпускных цен от поставщиков в розничных ценниках, чтобы конечные потребители могли ощутить реальное снижение стоимости продуктов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на картофель.

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Теги:
Пасха ФАС Цены
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