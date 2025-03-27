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Общество

Госдума рассмотрит законопроект против мошенничества под видом благотворительности

07 апреля 2025 11:53  [92] Общество
Госдума рассмотрит законопроект против мошенничества под видом благотворительности

В России рассматривают возможность введения процедуры проверки страниц благотворительных фондов через портал "Госуслуги". Эта мера направлена на обеспечение безопасности граждан, которые участвуют в сборе средств для некоммерческих организаций. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По словам спикера, уже на этой неделе начнётся обсуждение законопроекта, который поможет защитить граждан от мошенников, действующих в интернете под видом благотворительных организаций. В частности, предлагается внедрить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц НКО в соцсетях через "Госуслуги".

По словам Володина, многие россияне сталкиваются с объявлениями в интернете от имени различных благотворительных организаций и фондов, которые просят пожертвовать деньги для помощи нуждающимся. Однако в настоящее время не существует требований к проверке таких страниц и сообществ в социальных сетях. Этим пользуются мошенники, которые создают фейковые страницы для сбора средств, но не направляют их на благотворительность, а присваивают себе.

Володин в своём Telegram-канале предложил россиянам поделиться своим мнением о том, как можно защитить людей от подобных действий мошенников.

Ранее депутаты единогласно приняли закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества.

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Теги:
Благотворительность Мошенничество
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