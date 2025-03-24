Новая нелегальная свалка появилась в Шуваловской промзоне Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати..."

Нелегальная свалка снова организована на Шуваловской промзоне, сообщает программа "Кстати…" (16+).

Напомним, Шуваловская свалка считается официально закрытой с 1983 года, однако туда все равно продолжали незаконно вывозить мусор. Слои отходов составляли от 5 до 13 метров. Рекультивация свалки была проведена в 2023 году в рамках нацпроекта "Экология". На ее ликвидацию потратили 1,77 млрд рублей.

Чистой промзона оставалась недолго, уже в 2024 году вывоз мусора возобновился. На несанкционированную свалку непрекращающимся потоком едут самосвалы и газели, на их кузовах реклама о вывозе мусора.

Мусор скидывается в Шуваловский канал, из-за этого затапливаются близлежащие садовые товарищества. Реакции от администрации и правоохранительных органов на жалобы местных садоводов не последовало.

На кадрах, опубликованных "Кстати", видно, что отходы привозят туда на регулярной основе и без особой скрытности. На свалке есть люди, документирующие прибывающие машины с мусором. Они отрицают складирование бытового мусора на территории промзоны.

После вызова полиции журналисты смогли попасть на территорию свалки. Площадь свалки может составлять около 100 га. Сообщается, что вывоз мусора продолжается, никакие меры приняты не были.

Редакция НИА "Нижний Новгород" отправила запросы в мэрию и министерство экологии.

Ранее сообщалось, нелегальную свалку в Шарангском районе ликвидируют за 21 млн рублей.