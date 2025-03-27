Электробусы Э-17 не вернутся в ЖК "Цветы" Общество

Фото: Александр Воложанин

Электробусы маршрута Э-17, которые ранее следовали до улицы Цветочной, пока не вернутся к первоначальной схеме движения. Об этом сообщили в ЦРТС.

Напомним, маршрут Э-17 изначально проходил от площади Минина до микрорайона "Цветы". Но с 1 декабря его изменили по причине небезопасного разворота на Анкудиновском шоссе в холодное время года.

Электробус временно запустили до ЖК "Новая Кузнечиха". Планировалось, что весной маршрут вернут к первоначальному варианту.

Кроме того, в "Цветах" хотели построить новую разворотную площадку для электробусов, но никаких конкретных действий по ее воплощению нет.

В связи с этим из-за формирования устойчивых транспортных связей между "Новой Кузнечихой" и центром города Э-17 пока будет работать по "зимнему" маршруту.

Ранее сообщалось, в нижегородской общественном транспорте появилось больше валидаторов для безналичной оплаты.