Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2025 13:38  [7] Госэкспертиза одобрила строительство многоквартирного дома на Гребном канале
03 апреля 2025 13:28  [13] Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Нижегородской области
03 апреля 2025 13:15  [54] Нижегородцы начнут платить за горячую воду на 500 рублей меньше
03 апреля 2025 12:56  [100] Электробусы Э-17 не вернутся в ЖК "Цветы"
03 апреля 2025 12:29  [107] Парк 800-летия Нижнего Новгорода подготовят к летнему сезону
03 апреля 2025 12:07  [176] Автобус А-99 вновь запустят в Нижнем Новгороде
03 апреля 2025 11:41  [150] Когда в нижегородских автобусах и трамваях убавят отопление
03 апреля 2025 11:24  [245] 50-тонный ротор метрощита "Владимир" достали из котлована на площади Свободы
03 апреля 2025 10:50  [162] Санавиацию в Нижегородской области профинансируют на 49 млн рублей
03 апреля 2025 10:44  [220] Судебные приставы в Нижегородской области начнут работать быстрее
Общество

Электробусы Э-17 не вернутся в ЖК "Цветы"

03 апреля 2025 12:56  [100] Общество

Фото: Александр Воложанин

Электробусы маршрута Э-17, которые ранее следовали до улицы Цветочной, пока не вернутся к первоначальной схеме движения. Об этом сообщили в ЦРТС.

Напомним, маршрут Э-17 изначально проходил от площади Минина до микрорайона "Цветы". Но с 1 декабря его изменили по причине небезопасного разворота на Анкудиновском шоссе в холодное время года.

Электробус временно запустили до ЖК "Новая Кузнечиха". Планировалось, что весной маршрут вернут к первоначальному варианту.

Кроме того, в "Цветах" хотели построить новую разворотную площадку для электробусов, но никаких конкретных действий по ее воплощению нет.

В связи с этим из-за формирования устойчивых транспортных связей между "Новой Кузнечихой" и центром города Э-17 пока будет работать по "зимнему" маршруту. 

Ранее сообщалось, в нижегородской общественном транспорте появилось больше валидаторов для безналичной оплаты. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт ЦРТС Электробусы
Поделиться:
Новости по теме
02 апреля 2025 13:50  [324] Нижегородцы чаще всего выбирали автобусы Т-83, А-90 и трамвай №3 в марте
24 марта 2025 13:18  [574] Оплату проезда по геолокации введут в нижегородских автобусах и трамваях до июля
27 февраля 2025 17:16  [639] Нижегородские электробусы обзавелись валидаторами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph