Электробусы Э-17 не вернутся в ЖК "Цветы"

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Электробусы маршрута Э-17, которые ранее следовали до улицы Цветочной, пока не вернутся к первоначальной схеме движения. Об этом сообщили в ЦРТС.
Напомним, маршрут Э-17 изначально проходил от площади Минина до микрорайона "Цветы". Но с 1 декабря его изменили по причине небезопасного разворота на Анкудиновском шоссе в холодное время года.
Электробус временно запустили до ЖК "Новая Кузнечиха". Планировалось, что весной маршрут вернут к первоначальному варианту.
Кроме того, в "Цветах" хотели построить новую разворотную площадку для электробусов, но никаких конкретных действий по ее воплощению нет.
В связи с этим из-за формирования устойчивых транспортных связей между "Новой Кузнечихой" и центром города Э-17 пока будет работать по "зимнему" маршруту.
Ранее сообщалось, в нижегородской общественном транспорте появилось больше валидаторов для безналичной оплаты.
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