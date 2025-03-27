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Общество

Нижегородский маршрут Т-24 перейдет на госконтракт с 11 апреля

07 апреля 2025 13:45  [100] Общество

Маршрут Т-24 в Нижнем Новгороде с 11 апреля перейдёт на обслуживание по государственному контракту. Об этом сообщает "Центр развития транспортных систем" региона.

В связи с переходом на новую систему работы маршрут изменит литеру — с "Т" на "А", и будет обозначаться как А-24. Это соответствует общей практике обозначения маршрутов, обслуживаемых по регулируемому тарифу в рамках госконтракта.

По итогам проведённого конкурса на право обслуживания маршрута победителем стало ООО "Футбол". С данным перевозчиком уже заключён соответствующий контракт, компания будет обеспечивать эксплуатацию автобусов на маршруте А-24.

Переход на госконтракт означает, что перевозчик будет работать по утверждённому графику, с соблюдением стандартов качества, предъявляемых к транспорту, включая наличие валидаторов, кондиционеров, видеонаблюдения и единых стандартов оплаты проезда.

Как подчеркнули в ЦРТС, данное изменение направлено на повышение качества обслуживания пассажиров, улучшение транспортной доступности и прозрачности транспортной системы города.

Ранее сообщалось, что реформу общественного транспорта в Нижнем Новгороде планируется завершить к июню.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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