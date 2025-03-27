Большинство нижегородских зумеров не хотят работать на производстве Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Две трети представителей поколения Z (рожденные с 1997 по 2012 годы) в Нижегородской области не готовы трудиться в промышленности. Причина — тяжелые условия труда, физическая нагрузка, шум, жара в цехах и строгий график. Об этом говорили на пресс-конференции "Работа России. Время возможностей", которая прошла 7 апреля в НОИЦ. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как рассказала Светлана Горбунова, заместитель гендиректора по персоналу АО «Волга», компания сталкивается с трудностями при наборе молодых сотрудников на производство бумаги.

По её словам, первая часть зумеров отказывается от работы сразу после экскурсии по цеху — пугают условия. Вторая группа сначала соглашается — их привлекают соцпакеты, программы поддержки и корпоративная жизнь, но после одной-двух смен тоже увольняется. И только третья категория — более "осознанные" молодые люди — понимают, что нужно пройти адаптацию и остаются.

"Могу с уверенностью сказать: две трети зумеров не готовы работать в промышленности, где нет офисных условий. Мы это видим и ищем пути решения", — отметила Горбунова.

Замминистра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова добавила, что работодателям нужно учитывать особенности поколения Z. По её словам, зумеры — более быстрые, сообразительные и гибкие, а значит, бизнесу стоит развиваться вместе с ними и создавать комфортные условия, чтобы привлечь молодых специалистов на нужные профессии.