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Общество

Нижегородским айтишникам и няням предлагают зарплату в 500 тысяч рублей

02 апреля 2025 10:36  [246] Общество

Фото: Александр Воложанин

Список самых высокооплачиваемых вакансий, актуальных в апреле в Нижегородской области, составил сервис hh.ru, проанализировав рынок труда в регионе.

По данным исследования, в марте средняя предлагаемая зарплата в Нижегородской области достигла 68,9 тысячи рублей. С начала года этот показатель вырос на 1,6 тысячи рублей, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11% (7,1 тысячи рублей).

При этом каждая десятая вакансия в регионе предлагает доход выше 139 тысяч рублей в месяц.

Согласно рейтингу, наибольший доход в регионе в апреле могут получить не только специалисты в сфере IT и топ-менеджеры, а также представители медицинской и строительной отраслей и в сфере ухода за детьми.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий апреля сервис выделил инженера-проектировщика (до 423 тысяч рублей в месяц), исполнительного директора компании (от 500 тысяч рублей в месяц), тимлида (от 350 до 500 тысяч рублей в месяц).

Няням, как и финансовым консультантам, готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Менеджеры по работе с сетями могут претендовать на зарплату от 350 тысяч рублей.

Хирург-флеболог способен получать до полумиллиона рублей в месяц, а прораб отделочных работ – до 300 тысяч.

Зарплата Senior Backend разработчика может достигать 5,5 тысячи долларов (около примерно 465 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, около 1,7 тысячи вакансий открыто в Нижегородской области.

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Теги:
Зарплата Работа Трудоустройство
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