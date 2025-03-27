Более половины самозанятых зарабатывают больше МРОТ в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области идет активное развитие сферы самозанятости, рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин на пресс-конференции "Работа России. Время возможностей" в НОИЦ 7 апреля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Кроме того, более 50% самозанятых заявляют доход выше МРОТа. Очень многие люди выбирают самозанятость из-за пониженного налога вместо НДФЛ.

Нижегородская область является одним из лидеров по количеству малого и среднего бизнеса в регионе. Количество самозанятых на конец 2024 года составляло почти 227 тысяч человек.

"Студенты, понимая, что им предлагают 350 тысяч рублей, принимают решение идти не на завод, а в предпринимательское дело: становятся парикмахерами, маникюристами, фитнес-тренерами", - рассказал Пантюхин о проблеме на рынке труда.