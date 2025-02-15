Количество самозанятых нижегородцев выросло в 1,4 раза в 2024 году Экономика

Количество самозанятых нижегородцев выросло в 1,4 раза в 2024 году, сообщил замглавы региона Егор Поляков в своем телеграм-канале.

Чиновник напомнил, что специальная налоговая программа для самозанятых граждан действует в Нижегородской области с 2020 года. По его словам, она особенно востребована у людей работающих на себя, поскольку предоставляет ряд существенных преимуществ.

На конец 2024 года в регионе зарегистрировано почти 227 тысяч самозанятых. Это почти на 59 тысяч или в 1,4 раза больше, чем в 2023 году. По этому показателю Нижегородская область занимает четвёртое место в ПФО, уступая Татарстану, Самарской области и Башкортостану.

Среди самозанятых особенно популярны такие виды деятельности, как строительство, транспортные услуги, включая пассажирские и грузовые перевозки, реализация продукции собственного производства, а также услуги маникюра и педикюра.

По данным Полякова, с 2020 года самозанятые нижегородцы перечислили в консолидированный бюджет региона 2,6 млрд рублей налогов, а за 2024 год — 1,2 млрд, что в 1,7 раза больше, чем в 2023. По информации УФНС России по Нижегородской области, с начала действия специальной налоговой программы самозанятые сформировали более 73 млн чеков. Средняя сумма чека за оказанные услуги составляет 1400 рублей.

Ранее сообщалось, что доход самозанятых увеличился в Нижегородской области на 64%.