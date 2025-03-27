Нижегородцам предложили обменять денежную мелочь на банкноты Экономика

Фото: Александр Воложанин

С 7 по 19 апреля по всей стране пройдет акция (0+) по обмену мелочи на бумажные деньги "Монетная неделя". Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Нижегородцы смогут принести монеты в сетевые магазины и банки. В последних доступна услуга зачисления суммы на банковский счет.

В этом году к акции присоединилось в пять раз больше участников. Теперь более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч банковских отделений готовы принять монеты без комиссии. Уточнить адреса и условия участия можно на сайте монетнаянеделя.рф.

Отмечается, что в 2024 году такое мероприятие проводилось дважды. В оборот вернулись 75 млн монет на сумму 320 млн рублей.

"Общий вес собранной мелочи составил 336 тонн — это более пяти железнодорожных вагонов", - отметили в банке.

Добавим, что в прошлом году нижегородцы обменяли почти 1,7 млн монет на общую сумму около 7 млн рублей.