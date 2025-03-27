ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
07 апреля 2025 15:44  [1] Нижегородцам предложили обменять денежную мелочь на банкноты
07 апреля 2025 15:13  [70] "Ресурс групп" стал обладателем 30% акций НПАТа
07 апреля 2025 14:59  [165] 400 тысяч нижегородцев являются экономически неактивными
07 апреля 2025 12:47  [196] Большинство нижегородских зумеров не хотят работать на производстве
07 апреля 2025 12:37  [189] Систему финансирования больниц намерены пересмотреть в России
07 апреля 2025 11:45  [182] ФАС мониторит цены на яйца в Нижнем Новгороде перед Пасхой
07 апреля 2025 09:15  [235] Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге регионов по платежной дисциплине
06 апреля 2025 11:41  [504] Конкурс по отбору лучших социальных практик начался в Нижегородской области
04 апреля 2025 18:00  [1048] Мэрия утвердила компенсации для жильцов сгоревшей усадьбы на Ильинской
04 апреля 2025 17:44  [705] Главой Нижегородской гильдии риэлторов стала Елена Макарова
Экономика

Нижегородцам предложили обменять денежную мелочь на банкноты

07 апреля 2025 15:44  [1] Экономика
Нижегородцы смогут обменять монеты на купюры в рамках Всероссийской акции

Фото: Александр Воложанин

С 7 по 19 апреля по всей стране пройдет акция (0+) по обмену мелочи на бумажные деньги "Монетная неделя". Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Нижегородцы смогут принести монеты в сетевые магазины и банки. В последних доступна услуга зачисления суммы на банковский счет.

В этом году к акции присоединилось в пять раз больше участников. Теперь более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч банковских отделений готовы принять монеты без комиссии. Уточнить адреса и условия участия можно на сайте монетнаянеделя.рф.

Отмечается, что в 2024 году такое мероприятие проводилось дважды. В оборот вернулись 75 млн монет на сумму 320 млн рублей.

"Общий вес собранной мелочи составил 336 тонн — это более пяти железнодорожных вагонов", - отметили в банке.

Добавим, что в прошлом году нижегородцы обменяли почти 1,7 млн монет на общую сумму около 7 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Деньги
Поделиться:
Новости по теме
21 марта 2025 14:27  [760] Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
12 марта 2025 16:55  [612] ЦБ РФ предложил разрешить инвесторам экспериментальные сделки с криптовалютой
14 февраля 2025 14:24  [782] Решением ЦБ ключевая ставка сохранена на уровне 21%
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph