54-летний водитель администрации Дивеева умер на работе

В Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области произошёл трагический инцидент — скончался 54-летний водитель, работавший в территориальном отделе администрации округа.
Как рассказали в госинспекции труда региона, мужчине стало плохо во время выполнения работ по обслуживанию автомобиля. Он внезапно потерял сознание и упал на землю. Коллеги оперативно вызвали скорую медицинскую помощь, но прибывшая бригада констатировала смерть на месте.
В связи с произошедшим Госинспекция труда в Нижегородской области начала расследование несчастного случая на производстве. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства и возможные причины произошедшего, в том числе соблюдение требований охраны труда, наличие медицинских показаний к выполнению работ, а также своевременность оказания помощи.
По итогам расследования могут быть приняты меры в отношении работодателя, если будут выявлены нарушения трудового законодательства или правил охраны труда.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после получения тяжёлой травмы электромонтёром во время работы в ТРЦ "Океанис".
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