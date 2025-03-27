Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 апреля 2025 16:50  [61] Подрядчику направили претензию за укладку асфальта в снег в Нижнем Новгороде
07 апреля 2025 16:21  [94] Около 1200 исследований проведено для нижегородцев на празднике "День ТВОЕГО здоровья"
07 апреля 2025 16:18  [132] Нижегородская Госавтоинспекция проведет рейд на трассе М-12
07 апреля 2025 16:09  [98] Снегопад в Нижнем Новгороде продолжится во вторник
07 апреля 2025 14:46  [180] Нарушения правил судоходства сократились в Нижегородской области
07 апреля 2025 14:30  [165] Отель на трассе М-12 в Нижегородской области готов на 80%
07 апреля 2025 14:15  [179] На Канавинском мосту частично ограничат движение из-за ремонта
07 апреля 2025 14:00  [154] Дорогу к нижегородскому IT-кампусу "Неймарк" построят в 2026 году
07 апреля 2025 13:45  [240] Нижегородский маршрут Т-24 перейдет на госконтракт с 11 апреля
07 апреля 2025 13:20  [235] Река Рахма около Кстова стала "белой"
Общество

Подрядчику направили претензию за укладку асфальта в снег в Нижнем Новгороде

07 апреля 2025 16:50  [61] Общество
Снегопад в Нижнем Новгороде не стал помехой укладке асфальта

Фото: скриншот телеграм-канала "Мой Нижний Новгород"

Снегопад в Нижнем Новгороде не стал препятствием для укладки асфальта. Горожане поделились в соцсетях видео, на которых видно, как дорожные работы ведутся в условиях осадков. По информации телеграм-канала "Мой Нижний Новгород", асфальт укладывали, в частности, в районе Щербинок и на улице Жукова.

В ответ на запрос НИА "Нижний Новгород" в АО "Теплоэнерго" пояснили, что современные технологии и специализированная техника позволяют проводить укладку асфальта при отрицательных температурах и во время слабых осадков.

Однако в компании подчеркнули, что подрядчику уже направлена претензия с требованием строго соблюдать технологию. Это связано с тем, что накануне в городе выпало около 20% месячной нормы осадков.

"Работы не будут приняты и оплачены до момента устранения всех замечаний. Работы находятся на гарантии, и все недочёты подрядная организация обязана устранить за свой счёт", — отметили в "Теплоэнерго".

Ранее сообщалось, что волны на асфальте на проспекте Гагарина появились из-за "естественного износа".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонт дорог Снег Теплоэнерго
Поделиться:
Новости по теме
03 апреля 2025 16:23  [439] Лаборатория нижегородского ГУАД проверяет материалы для дорожного ремонта
02 апреля 2025 19:22  [468] Около 30 млн рублей направят на ремонт двух дорог в Автозаводском районе
28 марта 2025 16:05  [722] Более 130 млн рублей выделено на ремонт дорог в пяти районах Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph