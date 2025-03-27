Подрядчику направили претензию за укладку асфальта в снег в Нижнем Новгороде Общество

Фото: скриншот телеграм-канала "Мой Нижний Новгород"

Снегопад в Нижнем Новгороде не стал препятствием для укладки асфальта. Горожане поделились в соцсетях видео, на которых видно, как дорожные работы ведутся в условиях осадков. По информации телеграм-канала "Мой Нижний Новгород", асфальт укладывали, в частности, в районе Щербинок и на улице Жукова.

В ответ на запрос НИА "Нижний Новгород" в АО "Теплоэнерго" пояснили, что современные технологии и специализированная техника позволяют проводить укладку асфальта при отрицательных температурах и во время слабых осадков.

Однако в компании подчеркнули, что подрядчику уже направлена претензия с требованием строго соблюдать технологию. Это связано с тем, что накануне в городе выпало около 20% месячной нормы осадков.

"Работы не будут приняты и оплачены до момента устранения всех замечаний. Работы находятся на гарантии, и все недочёты подрядная организация обязана устранить за свой счёт", — отметили в "Теплоэнерго".

Ранее сообщалось, что волны на асфальте на проспекте Гагарина появились из-за "естественного износа".