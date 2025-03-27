Лаборатория нижегородского ГУАД проверяет материалы для дорожного ремонта Общество

Фото: Лаборатория ГУАД

Лаборатория нижегородского Главного управления автодорог приступила к проверке качества материалов, из которых будут изготавливаться асфальтобетонные смеси для ремонтной кампании в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУАД.

На первом этапе специалисты исследуют песок, щебень, минеральные порошки, битум и полимерные вяжущие. Все материалы проходят контроль на соответствие необходимым требованиям, прежде чем поступить в производство.

Следующим шагом станет проверка уже готовых асфальтобетонных смесей на соответствие ГОСТам. После укладки асфальта лаборатория также будет отбирать образцы покрытия для анализа прочности и состава.

В этом году поставку асфальта для ремонта дорог обеспечат 40 асфальтобетонных заводов. Совокупная производительность предприятий составляет более 6 тысяч тонн в сутки. В зимний период заводы занимались обслуживанием оборудования, модернизацией технической базы и формированием запаса необходимых комплектующих.

Напомним, в 2025 году в Нижегородской области планируется привести в надлежащее состояние свыше 540 километров региональных трасс и около 1,8 тысячи погонных метров сооружений.

За последние шесть лет в регионе уже отремонтировано более 6 400 километров дорог регионального и местного значения.

Ремонт дорог реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", включенного в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его главная задача — создание современной и доступной инфраструктуры для граждан.

Ранее сообщалось, стал известен полый перечень дорог, ремонт которых будет проходить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".