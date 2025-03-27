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Общество

Нижегородская Госавтоинспекция проведет рейд на трассе М-12

07 апреля 2025 16:18  [156] Общество

На трассе М-12 "Восток" в Нижегородской области в Арзамасском округе 8 и 9 апреля пройдёт совместная профилактическая операция "Транзит", организованная региональной Госавтоинспекцией и миграционной службой.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, целью рейда станет выявление нарушений, связанных с незаконным допуском к управлению транспортными средствами водителей с иностранными водительскими удостоверениями, не соответствующими требованиям законодательства РФ.

Также полицейские будут проверят возможные нарушения правил перевозки пассажиров. Кроме того, сотрудники ГИБДД обратят внимание на эксплуатацию транспортных средств, не соответствующих требованиям технического состояния и безопасности.

В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы будут проводить выборочные проверки автомобилей, водителей и перевозчиков. Особое внимание будет уделено легальному статусу водителей, техническому состоянию транспорта и соблюдению правил дорожного движения.

Операция "Транзит" направлена на повышение уровня безопасности на федеральной трассе М-12, предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение законности в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Водителям и транспортным компаниям рекомендуется заранее проверить документы, исправность техники и соблюдение всех нормативных требований.

Ранее сообщалось, что нижегородская Госавтоинспекция предупредила водителей о гололеде на дорогах региона.

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Теги:
Госавтоинспекция М-12 рейды
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