16 водителей тормознули гаишники на пешеходной Покровке за два часа

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В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД провели рейд на Большой Покровской улице, большая часть которой является пешеходной.
За два часа полицейские остановили 16 водителей, которые нарушили правила дорожного движения и выехали на те участки улицы, где движение машин запрещено.
Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, всего стражи порядка составили на водителей 12 протоколов об административных нарушениях.
Кроме того, еще 4 протокола выписали на иных участников дорожного движения, нарушивших ПДД.
Ранее сообщалось, что по итогам полицейского рейда в Выксе трех иностранных граждан привлекли к ответственности.
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