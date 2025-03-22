16 водителей тормознули гаишники на пешеходной Покровке за два часа Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД провели рейд на Большой Покровской улице, большая часть которой является пешеходной.

За два часа полицейские остановили 16 водителей, которые нарушили правила дорожного движения и выехали на те участки улицы, где движение машин запрещено.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, всего стражи порядка составили на водителей 12 протоколов об административных нарушениях.

Кроме того, еще 4 протокола выписали на иных участников дорожного движения, нарушивших ПДД.

Ранее сообщалось, что по итогам полицейского рейда в Выксе трех иностранных граждан привлекли к ответственности.