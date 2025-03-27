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Общество

Снегопад в Нижнем Новгороде продолжится во вторник

07 апреля 2025 16:09  [109] Общество
Обильные осадки ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие сутки

Фото: Александр Воложанин

Снегопад продолжится в Нижнем Новгороде и области во вторник, 8 апреля. Об этом сообщили в региональном МЧС, ссылаясь на данные "Верхне-Волжского УГМС".

По прогнозу, завтра ожидаются сильные осадки: снег, мокрый снег и дождь. Видимость ухудшится до 500 метров.

В МЧС призывают жителей остерегаться нависшего снега, обходить опасную зону при уборке снега с крыш. При управлении транспортным средством следует соблюдать достаточную дистанцию, максимально ограничить скорость и исключить резкие торможения. 

Подробный прогноз погоды на предстоящую неделю читайте тут.

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Теги:
МЧС Погода Снег
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