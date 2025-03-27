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Общество

Ярмарка вакансий в Нижнем Новгороде объединит более 80 работодателей

07 апреля 2025 19:42  [98] Общество
Ярмарка вакансий в Нижнем Новгороде представит более 80 работодателей

Фото: Александр Воложанин

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" состоится в Нижнем Новгороде 18 апреля на Нижегородской ярмарке. Подробнее о мероприятии рассказали на пресс-конференции в НОИЦ 7 апреля, на которой побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Участникам будет доступно более 12 тысяч вакансий от свыше 80 компаний и организаций. В мероприятии примут участие как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные и IT-компании.

На площадке ярмарки будут работать эксперты, которые помогут студентам, выпускникам и их родителям определиться с направлением дальнейшего профессионального развития. Также запланированы мастер-классы и тренинги, посвященные вопросам трудоустройства и построения карьеры.

Особое внимание организаторы уделят поддержке различных категорий граждан. Для предпенсионеров и пенсионеров будут предложены вакансии, учитывающие их опыт и индивидуальные особенности. Людям с ограниченными возможностями здоровья предложат помощь на специализированной инклюзивной площадке. Также предусмотрены консультации для ветеранов СВО и членов их семей, а молодежи помогут пройти профориентацию и подготовиться к собеседованиям.

Изюминкой этого года станет "Фестиваль профессий" - экспозиция, которая позволит участникам познакомиться с наиболее перспективными и востребованными профессиями будущего.

Как отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, ярмарка в регионе проводится с 2023 года и ежегодно расширяет масштабы. В прошлом году на региональном этапе было представлено свыше 8 тысяч вакансий, а федеральный этап собрал более 8 тысяч участников на 17 площадках.

Подробная программа мероприятий доступна на официальном сайте Нижегородского кадрового центра "Работа России".

Ярмарка проходит в рамках национального проекта "Кадры", который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Этот проект направлен на развитие человеческого капитала и подготовку специалистов, востребованных на рынке труда.

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Теги:
Работа Трудоустройство Ярмарка
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