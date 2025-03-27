400 тысяч нижегородцев являются экономически неактивными

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400 тысяч жителей региона в возрасте от 19 до 59 лет на данный момент экономически неактивны. Об этом рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин на пресс-конференции "Работа России. Время возможностей" в НОИЦ, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Согласно аналитическим данным, среди экономических неактивных граждан встречаются пенсионеры, женщины в декрете и люди, ухаживающие за недееспособными близкими.
Пантюхин рассказал, что сейчас наблюдается тенденция снижения числа вакансий и повышения количества резюме. А это значит, что работодатели уже изучили имеющихся кандидатов и готовы рассматривать новых соискателей.
"Работодатели хотят того, кого раньше не было. Мы будем работать над тем, чтобы вовлекать те кадры, которые не были задействованы", - подчеркнул Пантюхин.
Востребованные отрасли в регионе остаются неизменны: обрабатывающая промышленность, строительство, здравоохранение и преподавание.
Ранее сообщалось, две трети зумеров не готовы работать в тяжелых условиях труда и со строгим графиком.
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