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Экономика

400 тысяч нижегородцев являются экономически неактивными

07 апреля 2025 14:59  [166] Экономика
400 тысяч нижегородцев являются экономически неактивными

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

400 тысяч жителей региона в возрасте от 19 до 59 лет на данный момент экономически неактивны. Об этом рассказал руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин на пресс-конференции "Работа России. Время возможностей" в НОИЦ, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Согласно аналитическим данным, среди экономических неактивных граждан встречаются пенсионеры, женщины в декрете и люди, ухаживающие за недееспособными близкими.

Пантюхин рассказал, что сейчас наблюдается тенденция снижения числа вакансий и повышения количества резюме. А это значит, что работодатели уже изучили имеющихся кандидатов и готовы рассматривать новых соискателей.

"Работодатели хотят того, кого раньше не было. Мы будем работать над тем, чтобы вовлекать те кадры, которые не были задействованы", - подчеркнул Пантюхин.

Востребованные отрасли в регионе остаются неизменны: обрабатывающая промышленность, строительство, здравоохранение и преподавание.

Ранее сообщалось, две трети зумеров не готовы работать в тяжелых условиях труда и со строгим графиком.

 

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Теги:
Работа Трудоустройство экономика
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