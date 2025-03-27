Жителя Бора осудят за смертельный наезд на ребенка Происшествия

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, завершено на Бору в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, 27 сентября 2024 года в дневное время на автодороге в посёлке Большое Пикино на Бору водитель большегрузного автомобиля совершил наезд на 9-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. Однако вместо того чтобы остановиться и оказать помощь, фигурант скрылся с места происшествия. Ребёнок был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Следователем СК была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемого. В рамках расследования проведены необходимые экспертизы, допросы свидетелей, анализ видеозаписей и иных материалов.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины обвиняемому может грозить лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами.

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