Украина внесла нижегородского политика Кирилла Карташева в базу "Миротворец"* Политика

Член нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Кирилл Карташев оказался в списке украинского сайта "Миротворец"*. Соответствующая информация размещена на ресурсе, доступ к которому запрещён на территории России.

31-летний Карташев, занимающий должность директора по организации культурно-массовых мероприятий в Нижнем Новгороде, обвиняется составителями базы в действиях, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как утверждается на сайте, в 2020 году политик якобы незаконно посетил Крым. Кроме того, в числе оснований для включения в список указана его причастность к организации автопробегов в поддержку российских военнослужащих, участвующих в СВО.

До этого в базу "Миротворца" были внесены и другие известные нижегородцы, включая депутата Марию Самоделкину и актёра Марка Эйдельштейна.

*Сайт "Миротворец" признан в России нежелательным и заблокирован.