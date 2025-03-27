Дело о крушении грузового поезда в Нижнем Новгороде пересмотрели в суде Общество

Компания "Руссоль" успешно оспорила свою причастность к крушению грузового поезда, произошедшему в октябре 2023 года на станции Горький — Сортировочный в Нижнем Новгороде, в апелляционной инстанции. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Изначально Ространснадзор возложил ответственность за инцидент на грузоотправителя — компанию "Руссоль". Надзорный орган пришёл к выводу, что причиной аварии стала водно-соляная смесь на колесных парах вагонов с концентратом галлита, которую перевозила компания. По версии Ространснадзора, эта смесь могла повлиять на эффективность торможения при роспуске состава с горки, в результате чего семь вагонов получили избыточную скорость, столкнулись с другими вагонами, вызвав их сход с рельсов и повреждения.

Арбитражный суд Нижегородской области подтвердил выводы Ространснадзора, однако апелляционный суд не согласился с этим решением. В апелляционной инстанции сочли, что представленные доказательства не подтверждают вину "Руссоли" в аварии. Таким образом, компания была исключена из числа ответственных за происшествие.

Крушение произошло в момент расформирования грузового поезда: семь вагонов самопроизвольно покатились и протаранили стоящие на путях составы. В результате один вагон был полностью разрушен, два сошли с рельсов, ещё несколько получили повреждения. Установлено, что вагоны двигались с превышением допустимой скорости.

Решение апелляционного суда снимает с "Руссоли" ответственность за инцидент, однако окончательная причина аварии и виновные лица, по всей видимости, будут установлены в дальнейшем разбирательстве.

Ранее сообщалось, что электропоезд и грузовик столкнулись в Нижегородской области около Заволжья.