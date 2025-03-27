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Общество

Застройщик предложил построить жилой комплекс у Борского моста по КРТ

08 апреля 2025 11:23  [42] Общество
Застройщик предложил построить жилой комплекс у Борского моста по КРТ

Фото: Александр Воложанин

В районе улицы Сергея Акимова в Нижнем Новгороде может появиться новый жилой комплекс. Региональное министерство градостроительной деятельности утвердило документацию по планировке этой территории.

Проект предполагает возведение девяти многоквартирных домов высотой до 24 этажей. Застройщиком выступит компания "Хутор". В рамках проекта предусмотрено создание встроенных социальных объектов: в двух корпусах разместятся поликлиника и детский сад. Также планируется строительство двух многоуровневых парковок.

На прилегающей территории планируется возведение отдельного детского сада на 200 мест и школы, рассчитанной на 800 учеников.

В конце февраля проект был вынесен на общественные обсуждения. Однако инициатива вызвала критику со стороны местных жителей. Основные опасения касались нехватки социальной инфраструктуры в микрорайоне — перегруженности школ и детских садов, а также недостаточной пропускной способности существующей поликлиники.

Кроме того, жители выразили обеспокоенность возможным ухудшением экологической обстановки и предложили альтернативу — создать на этом участке парк с пляжем и продлить существующую набережную.

После анализа обратной связи застройщик предложил реализовать проект в формате комплексного развития территории (КРТ) по инициативе правообладателя. Такой подход, по мнению компании, позволит учитывать потребности района в социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре и обеспечит более сбалансированное развитие городской среды.

В рамках договора КРТ планируется строительство поликлиники, детского сада, а также укрепление берега — в том числе возведение подпорной стены и обустройство лестницы для спуска к реке. Все объекты социальной инфраструктуры после завершения строительства будут переданы в муниципальную собственность.

Для реализации проекта потребуется также внесение изменений в генеральный план города. Застройщик предлагает предусмотреть размещение новой дороги вдоль берега, при этом сохранить прогулочные зоны и существующие транспортные маршруты, чтобы обеспечить удобство для жителей района.

Ранее сообщалось, что в 5-м микрорайоне Мещерского озера построят садик и школу. Возвести объекты планируется до 2029 года.

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Теги:
Борский мост Жилье Строительство
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