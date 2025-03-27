Минобр разработал план действий на случай срыва ГИА в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Министерство образования Нижегородской области подготовило чёткий алгоритм действий для сотрудников и организаторов на случай задержки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в школах. Проект приказа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, если в день экзамена до 10:30 пункт проведения экзамена не подтвердит начало процедуры, сотрудник министерства обязан немедленно связаться с этим пунктом и выяснить причины задержки.

Если выяснится, что проблема связана с тиражированием экзаменационных материалов, представитель минобра должен незамедлительно сообщить об этом председателю государственной экзаменационной комиссии.

До 11:05 комиссия должна собраться в формате видеоконференции, чтобы принять решение о дальнейших действиях. В случае переноса экзамена члены комиссии обязаны оперативно уведомить участников, а руководитель ППЭ — организовать выход школьников из аудиторий.

Этот шаг стал реакцией на инцидент прошлого года, когда из-за сбоя в программном обеспечении 4,5 тысячи девятиклассников не смогли сдать ОГЭ. Тогда экзамен был отменён, а часть учащихся пересдавала его в резервные дни. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.