Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2025 12:40  [80] Сильный гололед ждет нижегородцев 8-9 января
08 апреля 2025 12:05  [116] Минобр разработал план действий на случай срыва ГИА в Нижегородской области
08 апреля 2025 11:51  [125] Как вырастут пенсии нижегородцев в 2026 году
08 апреля 2025 11:33  [149] МВД утвердило алгоритм действий на случай мошенничества
08 апреля 2025 11:26  [130] Опция "Защита близких" понравилась мужчинам
08 апреля 2025 11:23  [165] Застройщик предложил построить жилой комплекс у Борского моста по КРТ
08 апреля 2025 10:13  [112] Почти 9500 нижегородских школьников побывали в Волгограде в рамках проекта "Уроки с путешествием. 80-летие Победы"
08 апреля 2025 09:15  [356] Дело о крушении грузового поезда в Нижнем Новгороде пересмотрели в суде
08 апреля 2025 09:00  [183] Часть улицы Короленко в Нижнем Новгороде закроют для транспорта до 31 августа
08 апреля 2025 07:00  [496] Росприроднадзор заинтересовался сливом грязной воды с автомойки в Дзержинске
Общество

Минобр разработал план действий на случай срыва ГИА в Нижегородской области

08 апреля 2025 12:05  [116] Общество
Минобр разработал план действий на случай срыва ГИА в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Министерство образования Нижегородской области подготовило чёткий алгоритм действий для сотрудников и организаторов на случай задержки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в школах. Проект приказа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, если в день экзамена до 10:30 пункт проведения экзамена не подтвердит начало процедуры, сотрудник министерства обязан немедленно связаться с этим пунктом и выяснить причины задержки.

Если выяснится, что проблема связана с тиражированием экзаменационных материалов, представитель минобра должен незамедлительно сообщить об этом председателю государственной экзаменационной комиссии.

До 11:05 комиссия должна собраться в формате видеоконференции, чтобы принять решение о дальнейших действиях. В случае переноса экзамена члены комиссии обязаны оперативно уведомить участников, а руководитель ППЭ — организовать выход школьников из аудиторий.

Этот шаг стал реакцией на инцидент прошлого года, когда из-за сбоя в программном обеспечении 4,5 тысячи девятиклассников не смогли сдать ОГЭ. Тогда экзамен был отменён, а часть учащихся пересдавала его в резервные дни. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минобрнауки Образование Экзамены
Поделиться:
Новости по теме
25 марта 2025 12:46  [720] Названы точные даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2025 году
21 марта 2025 10:30  [641] 20 нижегородцев решили досрочно сдавать ЕГЭ в 2025 году
14 марта 2025 16:40  [1332] Нижегородцев предупредили о возможном мошеничестве при сдаче ЕГЭ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph