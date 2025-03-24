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Общество

Названы точные даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2025 году

25 марта 2025 12:46  [153] Общество
Названы точные даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2025 году

В Нижегородской области опубликованы точные даты проведения итоговых экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов в 2025 году. Основной период экзаменов начнется в конце мая и завершится в начале июля.

Для одиннадцатиклассников экзамены по ЕГЭ начнутся 23 мая. В этот день пройдет тестирование по гуманитарным дисциплинам: истории, литературе, а также аттестация по химии. 27 мая школьники сдадут математику, как базового, так и профильного уровня. Учащиеся могут выбрать один из вариантов. 30 мая – экзамен по русскому языку, обязательный для всех выпускников.

В июне продолжатся экзамены: 2 июня — обществознание и физика, 5 июня — биология и география, а также письменная часть по иностранным языкам. В период с 10 по 11 июня состоятся финальные экзамены по информатике и устная часть по иностранным языкам.

С 16 по 20 и 23 июня – резервные дни для сдачи экзаменов по выбору, а для пересдачи неудачных результатов предусмотрены 3 и 4 июля, однако пересдать можно только один предмет.

Параллельно с выпускниками 11 классов экзамены начнут сдавать девятиклассники. Основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля. 21-22 мая девятиклассники начнут с экзаменов по иностранным языкам. 26 мая пройдут экзамены по биологии, информатике, обществознанию и химии, а 29 мая — по географии, истории, физике и химии.

3 июня состоится экзамен по математике, а 6 июня — по географии и повторно по информатике и обществознанию. 9 июня школьники сдадут русский язык. Основной период ОГЭ завершится 16 июня, а резервные дни для сдачи экзаменов назначены с 26 по 28 июня и 30 июня, 1-2 июля.

Ранее сообщалось, что в 2025 году ЕГЭ планируют сдавать более 13,5 тысячи нижегородцев. 20 человек решили сдавать экзамен досрочно.

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Теги:
ЕГЭ Образование
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