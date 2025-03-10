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Общество

20 нижегородцев решили досрочно сдавать ЕГЭ в 2025 году

21 марта 2025 10:30  [43] Общество

Фото: Александр Воложанин

Досрочно сдавать ЕГЭ в Нижегородской области планируют 20 человек. Об этом сообщает НТА-Приволжье с ссылкой на региональный минобр.

Напомним, в 2025 году досрочно принимать ЕГЭ будут в период с 21 марта до 21 апреля. Экзамен проведут в школе №12 Нижнего Новгорода.

В целом в Нижегородской области ЕГЭ планируют сдавать около 13,5 тысячи человек, в том числе студенты учреждений среднего профессионального образования и выпускники образовательных учреждений прошлых лет. 

В ведомстве добавили, что выпускники школ текущего учебного года смогут пересдать один предмет ЕГЭ (в том числе по выбору) 3 и 4 июля. 

Ранее сообщалось, что обществознание стало самым популярным предметом на ЕГЭ-2025 у нижегородцев.

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Теги:
ЕГЭ Образование Школы
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