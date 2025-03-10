20 нижегородцев решили досрочно сдавать ЕГЭ в 2025 году

Фото:
Досрочно сдавать ЕГЭ в Нижегородской области планируют 20 человек. Об этом сообщает НТА-Приволжье с ссылкой на региональный минобр.
Напомним, в 2025 году досрочно принимать ЕГЭ будут в период с 21 марта до 21 апреля. Экзамен проведут в школе №12 Нижнего Новгорода.
В целом в Нижегородской области ЕГЭ планируют сдавать около 13,5 тысячи человек, в том числе студенты учреждений среднего профессионального образования и выпускники образовательных учреждений прошлых лет.
В ведомстве добавили, что выпускники школ текущего учебного года смогут пересдать один предмет ЕГЭ (в том числе по выбору) 3 и 4 июля.
Ранее сообщалось, что обществознание стало самым популярным предметом на ЕГЭ-2025 у нижегородцев.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+