Обнаруженные Росприроднадзором шпалы на Бору проходят процедуру обезвреживания

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Компания "Реал-Бор", эксплуатирующая промышленный полигон по обращению с отходами, прокомментировала НИА "Нижний Новгород" информацию о возможных нарушениях при утилизации шпал.
В организации напомнили, что согласно федеральному закону № 89-ФЗ "обезвреживание отходов" предполагает снижение их опасности или уменьшение объема. Полигон "Реал-Бор" включён в официальный реестр объектов размещения отходов и включает три участка: накопления, обработки и захоронения.
Процесс обезвреживания шпал на предприятии проходит поэтапно. Сначала они складируются на специально оборудованной площадке с твёрдым покрытием, где могут находиться до 11 месяцев — это допустимый срок, установленный законом. Далее их измельчают и подвергают термической обработке. Оставшиеся после этого материалы направляются на участок захоронения.
В "Реал-Бор" утверждают, что данная технология безопасна и эффективна. Проведенные лабораторные исследования показали, что после обработки класс опасности шпал снижается с 3-го до 4-го.
В компании также уточнили, что в 2024 году объёмы поступивших шпал были значительными — они практически полностью заполнили участок накопления. Однако все они были переработаны в течение полутора-двух месяцев.
Напомним, ранее Росприроднадзор сообщил о выявлении факта складирования отработанных шпал вне оборудованной площадки. Начата внеплановая проверка.
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