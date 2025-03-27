Обнаруженные Росприроднадзором шпалы на Бору проходят процедуру обезвреживания Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Компания "Реал-Бор", эксплуатирующая промышленный полигон по обращению с отходами, прокомментировала НИА "Нижний Новгород" информацию о возможных нарушениях при утилизации шпал.

В организации напомнили, что согласно федеральному закону № 89-ФЗ "обезвреживание отходов" предполагает снижение их опасности или уменьшение объема. Полигон "Реал-Бор" включён в официальный реестр объектов размещения отходов и включает три участка: накопления, обработки и захоронения.

Процесс обезвреживания шпал на предприятии проходит поэтапно. Сначала они складируются на специально оборудованной площадке с твёрдым покрытием, где могут находиться до 11 месяцев — это допустимый срок, установленный законом. Далее их измельчают и подвергают термической обработке. Оставшиеся после этого материалы направляются на участок захоронения.

В "Реал-Бор" утверждают, что данная технология безопасна и эффективна. Проведенные лабораторные исследования показали, что после обработки класс опасности шпал снижается с 3-го до 4-го.

В компании также уточнили, что в 2024 году объёмы поступивших шпал были значительными — они практически полностью заполнили участок накопления. Однако все они были переработаны в течение полутора-двух месяцев.

Напомним, ранее Росприроднадзор сообщил о выявлении факта складирования отработанных шпал вне оборудованной площадки. Начата внеплановая проверка.