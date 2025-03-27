Росприроднадзор проверяет "МусПроМ" после возгорания отходов на Автозаводе Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора в Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора начало внеплановую выездную проверку в отношении ООО "МусПроМ", сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Основанием для контрольных мероприятий стала информация о возгорании отходов на территории предприятия. Ситуация представляет потенциальную угрозу для здоровья людей и состояния окружающей среды.

Кроме того, в надзорные органы неоднократно поступали обращения, связанные с нарушениями природоохранного законодательства со стороны юридического лица.

Проверка проводится по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в рамках экологического и земельного надзора.

Инспекторы ведомства работают на площадке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Они проводят осмотр территории, изучают экологическую документацию, а также совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" производят отбор проб.

Учитывая общественный резонанс и высокую социальную значимость ситуации, проверка проходит под личным контролем руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора Марка Чиненкова.

Результаты надзорных мероприятий будут опубликованы на официальном сайте управления после завершения проверки.

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