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Общество

Росприроднадзор проверяет "МусПроМ" после возгорания отходов на Автозаводе

03 апреля 2025 14:20  [102] Общество
Росприроднадзор проверяет МусПроМ после возгорания отходов на Автозаводе

Фото: пресс-служба Росприроднадзора в Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора начало внеплановую выездную проверку в отношении ООО "МусПроМ", сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Основанием для контрольных мероприятий стала информация о возгорании отходов на территории предприятия. Ситуация представляет потенциальную угрозу для здоровья людей и состояния окружающей среды.

Кроме того, в надзорные органы неоднократно поступали обращения, связанные с нарушениями природоохранного законодательства со стороны юридического лица.

Проверка проводится по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в рамках экологического и земельного надзора.

Инспекторы ведомства работают на площадке в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Они проводят осмотр территории, изучают экологическую документацию, а также совместно со специалистами лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" производят отбор проб.

Учитывая общественный резонанс и высокую социальную значимость ситуации, проверка проходит под личным контролем руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора Марка Чиненкова.

Результаты надзорных мероприятий будут опубликованы на официальном сайте управления после завершения проверки.

Ранее сообщалось, что полигон ТБО в Нижегородской области оштрафовали на 150 тысяч рублей.

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Теги:
Мусор Пожар Росприроднадзор
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