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Общество

Сильный гололед ждет нижегородцев 8-9 января

08 апреля 2025 12:40  [75] Общество
МЧС предупреждает нижегородцев о гололеде

Фото: Александр Воложанин

МЧС предупредило о гололёде в Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие часы 8 апреля. 

По данным регионального управления, сложная обстановка сохранится и в ночные часы 9 апреля.

Спасатели рекомендуют ограничить использование личного транспорта и принять меры предосторожности, чтобы избежать травм.

Граждан просят держаться подальше от линий электропередач, деревьев и неустойчивых конструкций, а также не парковать автомобили вблизи этих объектов.

В случае обнаружения оборванных проводов необходимо немедленно сообщить об этом в администрацию населённого пункта.

Ранее сообщалось, что холодная неделя с дождями и снегом ждет нижегородцев.

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Теги:
МЧС Погода Снег
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