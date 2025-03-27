Сильный гололед ждет нижегородцев 8-9 января Общество

Фото: Александр Воложанин

МЧС предупредило о гололёде в Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие часы 8 апреля.

По данным регионального управления, сложная обстановка сохранится и в ночные часы 9 апреля.

Спасатели рекомендуют ограничить использование личного транспорта и принять меры предосторожности, чтобы избежать травм.

Граждан просят держаться подальше от линий электропередач, деревьев и неустойчивых конструкций, а также не парковать автомобили вблизи этих объектов.

В случае обнаружения оборванных проводов необходимо немедленно сообщить об этом в администрацию населённого пункта.

Ранее сообщалось, что холодная неделя с дождями и снегом ждет нижегородцев.