Сильный гололед ждет нижегородцев 8-9 января

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МЧС предупредило о гололёде в Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие часы 8 апреля.
По данным регионального управления, сложная обстановка сохранится и в ночные часы 9 апреля.
Спасатели рекомендуют ограничить использование личного транспорта и принять меры предосторожности, чтобы избежать травм.
Граждан просят держаться подальше от линий электропередач, деревьев и неустойчивых конструкций, а также не парковать автомобили вблизи этих объектов.
В случае обнаружения оборванных проводов необходимо немедленно сообщить об этом в администрацию населённого пункта.
Ранее сообщалось, что холодная неделя с дождями и снегом ждет нижегородцев.
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