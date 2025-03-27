Нижегородцам рассказали, когда менять резину на летнюю в 2025 году

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Смена резины является важным аспектом в сезонном обслуживании автомобиля. От него которого зависит безопасность на дороге. Из-за неустойчивой погоды в Нижегородской области не всегда понятно, в какое время лучше переобуваться. О самых подходящих температурах для смены шин рассказали в ГК "Автодор".
Так, на летнюю резину специалисты советуют переходить только тогда, когда среднесуточная температура достигает +5…+7 градусов.
Если среднесуточная температура регулярно опускается ниже +5 градусов, то стоит задуматься о переходе на зимнюю резину.
Важно заметить, что переобуваться стоит только при установлении устойчивой подходящей среднесуточной, а не дневной температуры.
Напомним, синоптики прогнозируют похолодание и дожди на этой неделе, начиная со вторника.
Ранее сообщалось, стало известно, какие дороги в Нижегородской области отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
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