Электромонтер упал замертво в Нижегородской области Происшествия

В городе Кстово Нижегородской области 7 апреля произошёл трагический несчастный случай на производстве, сообщает региональная госинспекция по труду.

Во время исполнения служебных обязанностей скончался электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО "Нижегородский производственно-энергетический комплекс".

Инцидент произошёл при осмотре опоры воздушной линии подстанции "Западная" в микрорайоне Ватсон. Во время работы электромонтер внезапно почувствовал себя плохо, присел на корточки и вскоре упал на землю. Коллеги вызвали скорую медицинскую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть работника.

В связи с произошедшим госинспекция труда в Нижегородской области начала расследование обстоятельств и причин смертельного несчастного случая. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям работодателя, в том числе в части соблюдения требований охраны труда, проведения медицинских осмотров и обеспечения безопасных условий труда.

По итогам расследования могут быть приняты меры в отношении ответственных лиц, а также выданы предписания по устранению нарушений, если таковые будут выявлены.

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